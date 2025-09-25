Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 401

Don Pedro, en su lecho de muerte, le confiesa a Irene que él hizo que desapareciera José

Sin embargo, Damián les interrumpe antes de que le confiese el paradero del padre de Cristina.

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Irene ha decidido perdonar a don Pedro y pasar con él sus últimas horas de vida. Está muy grave y tiene mucho dolor, por lo que ella le está cuidando.

Él entre lágrimas le ha confesado que tiene cosas que decirle antes de morir: “Tengo que confesarte la verdad”.

Pedro ha reconocido que no le había contado antes porque temía perderla, e Irene se ha temido lo peor... ¡Su hermano le ha escondido tantas cosas a lo largo de su vida!

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

“Yo estoy detrás de la desaparición de José”, ha reconocido. Irene estuvo preguntándole durante mucho tiempo y él se lo negaba una y otra vez... ¿Qué le ha hecho?

Irene, desesperada, le pregunta por su paradero, cuando irrumpe Damián en el cuarto: tiene algo urgente que hablar con Pedro.

Su hermano le asegura que luego seguirán hablando... ¿Le dirá dónde está el padre de Cristina y qué ha pasado con él?

Series

Don Pedro, en su lecho de muerte, le confiesa a Irene que él hizo que desapareciera José
