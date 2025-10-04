Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián hará lo imposible para encontrar a José
Para ayudar a Irene y Cristina el patriarca hará lo que haga falta para descubrir qué hizo Pedro con ese hombre.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
Damián intentará negociar con el sargento Zabalza para que ponga a José en libertad. ¿Lo conseguirá?
El patriarca hará lo que haga falta para que le ponga en libertad, quiere ayudar a ese hombre por lo que le hizo don Pedro.
Begoña recibirá el resultado de la prueba de embarazo: ¿Está embarazada? ¿Qué va a pasar?
Por su parte, Luz y Luis se reconciliarán, gracias a la ayuda de Begoña.
Digna se dará cuenta de que Andrés aún no sabe la verdad sobre la muerte de Jesús y se lo reprocha a Damián. ¿Se lo contarán?
