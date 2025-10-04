Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián hará lo imposible para encontrar a José

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Damián intentará negociar con el sargento Zabalza para que ponga a José en libertad. ¿Lo conseguirá?

El patriarca hará lo que haga falta para que le ponga en libertad, quiere ayudar a ese hombre por lo que le hizo don Pedro.

Begoña recibirá el resultado de la prueba de embarazo: ¿Está embarazada? ¿Qué va a pasar?

Por su parte, Luz y Luis se reconciliarán, gracias a la ayuda de Begoña.

Digna se dará cuenta de que Andrés aún no sabe la verdad sobre la muerte de Jesús y se lo reprocha a Damián. ¿Se lo contarán?

