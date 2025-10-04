Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián hará lo imposible para encontrar a José

Para ayudar a Irene y Cristina el patriarca hará lo que haga falta para descubrir qué hizo Pedro con ese hombre.

Damián

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Damián intentará negociar con el sargento Zabalza para que ponga a José en libertad. ¿Lo conseguirá?

El patriarca hará lo que haga falta para que le ponga en libertad, quiere ayudar a ese hombre por lo que le hizo don Pedro.

Begoña recibirá el resultado de la prueba de embarazo: ¿Está embarazada? ¿Qué va a pasar?

Por su parte, Luz y Luis se reconciliarán, gracias a la ayuda de Begoña.

Digna se dará cuenta de que Andrés aún no sabe la verdad sobre la muerte de Jesús y se lo reprocha a Damián. ¿Se lo contarán?

Adelántate en atresplayer y no te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad.

