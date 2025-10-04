Antena 3 LogoAntena3
Entrevista exclusiva

José Milán desvela lo que le sucederá a Tasio como director en Sueños de libertad: "Yo también valgo para ser un buen de la Reina"

El actor analiza lo que le va a pasar a su personaje en su nueva faceta de director de Perfumerías de la Reina.

Jose Milán

Ana Bermejo Lillo | Cristian García
José Milán ha hecho una visita a las oficinas de Atresmedia para desvelarnos qué le va a pasar a su personaje en Sueños de libertad, la serie líder de la televisión.

Tasio ha pasado por muchas cosas, la reciente muerte de su madre, la enemistad con Damián, la muerte de don Pedro y ahora... ¡es nombrado director de Perfumerías de la Reina!

Él ha pasado un "bucle de tristeza" que va llegando a su fin con su nuevo cargo. ¡Aunque de primeras le viene todo un poco grande!

Tasio

"Tasio siempre había sido un mandao"

El intérprete hace un guiño al nuevo puesto de su personaje, y explica que "mandar de vez en cuando, nunca viene mal", ha explicado entre risas.

Sobre lo que veremos de Tasio revela que, aunque de primeras ni los De la Reina, ni los Merino, ven con buenos ojos su nombramiento, luego nadie quiere tener el voto del director en contra. ¿Así que terminarán apoyándole?

Milán explica que el público va a ver un Tasio "diferente, mucho más responsable". ¡Qué ganas de verlo!

Sobre la esperada reconciliación entre Damián y Tasio cree que "tardará" pero que terminarán por acercar posturas. ¿Se dará cuenta Damián de que es su aliado y no su enemigo?

Dale al play y no te pierdas la entrevista completa del intérprete en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad



