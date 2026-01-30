Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nuevo personaje

¿Conoces a Delia Brufau? Interpreta a Mabel, la hija pequeña de la familia Salazar en Sueños de libertad

Su llegada a la seria aportando frescura y nuevas tramas para la serie. ¿Qué nos depara este personaje?

¿Conoces a Delia Brufau? Interpreta a Mabel, la hija pequeña de la famila Salazar

Publicidad

Delia Brufau es una actriz española que ha ido construyendo una sólida trayectoria en televisión gracias a su participación en diferentes proyectos de ficción, donde ha destacado por su sensibilidad interpretativa y su capacidad para adaptarse a personajes complejos y emocionales.

¿Cómo fue su paso por El Internado?

Uno de los trabajos que marcó un punto importante en su carrera fue su participación en El Internado: Las Cumbres, la exitosa serie juvenil en la que formó parte de un elenco coral y que le permitió ganar proyección entre el público joven. Su paso por esta serie supuso un impulso en su carrera y la consolidó como una actriz en pleno crecimiento.

Posteriormente, Delia Brufau se incorporó a Amar es para siempre, una de las series diarias más emblemáticas de la televisión. La actriz interpretó un personaje con un fuerte peso emocional, integrándose en tramas marcadas por los conflictos personales y las relaciones humanas. Su trabajo en la serie demostró su capacidad para desenvolverse en un formato exigente y de largo recorrido.

La actriz tiene una experimentada carrera pese a su corta edad. Su aparición en Sueños de libertad traerá muy buenos momentos y una subtrama sobre la familia Salazar, su relación con su hermano Miguel y sus nuevas relaciones en la fábrica con los personajes de Claudia y de Salva.

Mabel

Delia Bufau trae frescura y juventud a la colonia, ¿te lo vas a perder?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¿Conoces a Delia Brufau? Interpreta a Mabel, la hija pequeña de la famila Salazar

¿Conoces a Delia Brufau? Interpreta a Mabel, la hija pequeña de la familia Salazar en Sueños de libertad

Bahar acepta el encargo más difícil de Rengin: controlar todos sus bienes si muere en la operación

Bahar acepta el encargo más difícil de Rengin: controlar todos sus bienes si muere en la operación

Claudia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia sospechará sobre los traumas de Valentina

Valentina
Resumen

Capítulo 487 de Sueños de libertad; 29 de enero: Valentina se adapta a la colonia mientras Damián decide montar su negocio

Begoña
Capítulo 487

Begoña se niega a denunciar a Gabriel, para decepción de Andrés: "No quiero condicionar la vida de mis hijos"

Manuela
Capítulo 487

“¡Usted sola se ha buscado ser una marginada!”: Manuela le planta cara a María tras sus desplantes

Manuela está harta de todos los desplantes que sufre de María, y le ha dicho lo que piensa sobre ella.

Cloe
Capítulo 487

Marta le confiesa a Cloe que Digna sabe de su relación, y no le sienta bien: “Esto también es mi intimidad”

La francesa se ha alterado mucho cuando Marta le ha desvelado que Digna sabe de su romance: la Merino y la francesa no han hecho buenas migas.

Marta

Marta le confirma a Digna su relación con Cloe, y le confiesa que están amenazadas por Gabriel

Comienza el rodaje de Trazos ocultos, nueva serie para el prime time de Antena 3, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho

Comienza el rodaje de Trazos ocultos, nueva serie para el prime time de Antena 3, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho

¿Quién es Marco H. Medina? Conoce al actor que interpreta al hijo mayor de los Salazar

¿Quién es Marco H. Medina? Conoce al actor que interpreta a Miguel, el hijo mayor de los Salazar en Sueños de libertad

Publicidad