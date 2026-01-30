¿Conoces a Delia Brufau? Interpreta a Mabel, la hija pequeña de la familia Salazar en Sueños de libertad

Delia Brufau es una actriz española que ha ido construyendo una sólida trayectoria en televisión gracias a su participación en diferentes proyectos de ficción, donde ha destacado por su sensibilidad interpretativa y su capacidad para adaptarse a personajes complejos y emocionales.

¿Cómo fue su paso por El Internado?

Uno de los trabajos que marcó un punto importante en su carrera fue su participación en El Internado: Las Cumbres, la exitosa serie juvenil en la que formó parte de un elenco coral y que le permitió ganar proyección entre el público joven. Su paso por esta serie supuso un impulso en su carrera y la consolidó como una actriz en pleno crecimiento.

Posteriormente, Delia Brufau se incorporó a Amar es para siempre, una de las series diarias más emblemáticas de la televisión. La actriz interpretó un personaje con un fuerte peso emocional, integrándose en tramas marcadas por los conflictos personales y las relaciones humanas. Su trabajo en la serie demostró su capacidad para desenvolverse en un formato exigente y de largo recorrido.

La actriz tiene una experimentada carrera pese a su corta edad. Su aparición en Sueños de libertad traerá muy buenos momentos y una subtrama sobre la familia Salazar, su relación con su hermano Miguel y sus nuevas relaciones en la fábrica con los personajes de Claudia y de Salva.

Delia Bufau trae frescura y juventud a la colonia, ¿te lo vas a perder?