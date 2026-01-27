Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!

Mabel ha comenzado a trabajar en Perfumerías de la Reina por orden de su padre, Pablo.

La joven se va a dedicar a hacer trabajos de administración y un poco lo que él le vaya pidiendo: como subir cafés para sus reuniones.

En la cantina, Mabel ha conocido a Claudia y a Salva, que se han quedado sin habla al ver que había alguien nuevo contratado cuando la premisa es que hay recortes. Lo que no saben es que será el propio Pablo quien pague el suelo de su hija Mabel…

Ella misma les cuenta que está “de prácticas” en el departamento de dirección. Ellos no han sabido muy bien qué decir… ¿Cómo encajará Mabel en la colonia? ¿Empezará con buen pie?