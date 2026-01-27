Antena3
Capítulo 485

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!

La joven ha conocido al cantinero y a la chica de la tienda. ¿Hará buenas migas con ellos?

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!

Mabel ha comenzado a trabajar en Perfumerías de la Reina por orden de su padre, Pablo.

La joven se va a dedicar a hacer trabajos de administración y un poco lo que él le vaya pidiendo: como subir cafés para sus reuniones.

En la cantina, Mabel ha conocido a Claudia y a Salva, que se han quedado sin habla al ver que había alguien nuevo contratado cuando la premisa es que hay recortes. Lo que no saben es que será el propio Pablo quien pague el suelo de su hija Mabel

Ella misma les cuenta que está “de prácticas” en el departamento de dirección. Ellos no han sabido muy bien qué decir… ¿Cómo encajará Mabel en la colonia? ¿Empezará con buen pie?

Series

Capítulo 485

Capítulo 485

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!
Capítulo 485

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!

La joven ha conocido al cantinero y a la chica de la tienda. ¿Hará buenas migas con ellos?

