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En tierra lejana | 17 de marzo

“¿Papá se enfadará?”: el momento en la tumba de Boran que rompe a Cihan

Cihan ha tenido que agacharse y prometerle delante de la tumba que su padre siempre será su padre y que él solo quiere cuidarlo.

“¿Papá se enfadará?”: el momento en la tumba de Boran que rompe a Cihan

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Cihan y Alya han llevado al niño a la tumba de Boran antes de la boda. El pequeño está hecho un lío y ha hecho una pregunta muy dolorosa: si su padre se enfadará porque ahora su madre se casa con su tío.

Alya se ha quedado blanca y Cihan no se lo ha pensado. Se ha agachado, se ha puesto a su altura y le ha mirado a los ojos para hacerle una promesa. Le ha explicado que Boran será su padre para siempre, pase lo que pase, y que él siempre será su tío.

Tu padre dijo que cuidara de ti y estaré a tu lado el resto de mi vida”, le ha jurado. El jefe de los Albora le ha prometido al pequeño que lo va a querer con la misma fuerza que lo habría hecho su hermano. Le ha dicho que le enseñará a ser un hombre fuerte, a tener confianza en sí mismo y que lo lleva en el corazón.

El momento ha terminado con un abrazo de los que emocionan a cualquiera y un “yo también te quiero un montón, tío Cihan” que ha sellado su destino para siempre.

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