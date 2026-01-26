Antena3
Capítulo 484

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”

La joven le dice a su padre que quiere volver a Barcelona para estudiar periodismo, pero el empresario tiene otros planes para su hija.

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: "A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica"

Mabel ha comunicado a su familia su gran nueva ilusión, “quiero estudiar periodismo y ser locutora de radio”. Y aunque ella quiere matricularse en Barcelona, donde está su novio, su padre le ha comentado que solo hay escuela oficial en Madrid.

Ella ha seguido insistiendo en formarse en Barcelona, pero Pablo Salazar se lo ha dejado muy claro, “que no vas a ir a Barcelona Mabel”. Y además le ha comentado muy serio los nuevos planes laborales que tiene para ella, “mañana mismo empiezas a trabajar en Perfumerías Brossard de la Reina”.

Pero ella se ha negado rotundamente… ¡ella quiere estudiar! Ha intentado buscar algo de compresión en su madre, pero parece que la decisión está tomada. Y resignada se ha levantado para recoger la mesa.

Capítulo 484

