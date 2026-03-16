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Capítulo 519

Luz se aferra a Miguel buscando la última esperanza para salvar a su padre: “¿Me está negando su ayuda?”

El joven Salazar ha sido demasiado cruel respecto al terrible diagnóstico del padre de la médica.

Luz se aferra a Miguel buscando la última esperanza para salvar a su padre

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Marta García | María Sicilia Fernández
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Luz ha intentado buscar ayuda en Miguel. ¡La doctora se niega a aceptar que su padre sea un caso perdido! Pero el hijo de los Salazar ha sido muy claro con ella, “la poleomelitis en este grado no tiene tratamiento”.

Así, Luz ha ido perdiendo cada vez más y más la esperanza. Y frente a la frialdad de Miguel, le ha tenido que recordar, “no le está hablando a una doctora, le está hablando a una hija”. Y desesperada le ha vuelto a pedir ayuda.

Pero Miguel ha continuado impasible. Luz le ha acusado impotente de estar negándole la ayuda que ella necesita en un momento tan crítico.

Pero Miguel, una vez más se ha remitido a los hechos, recordándole por qué su padre no puede sobrevivir. Y ha añadido, “lo único que puede hacer es aceptarlo. Su padre se muere”.

Ante tal dosis de realidad, Luz se ha marchado del dispensario llorando. Y Nieves le ha echado una mirada recriminatoria a Miguel por su falta de empatía. Desde luego que el fuerte del doctor no es el trato con las personas…

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