En tierra lejana | 17 de marzo
“Siempre serás la mujer de mi hermano”: Cihan y Alya sellan su pacto ante la tumba de Boran
¡Momento de máxima emoción! Cihan y Alya se han quedado a solas frente a la tumba de Boran. Lo que parecía el inicio de una nueva vida se ha convertido en un pacto de dolor y lealtad.
Alya, rota por la situación y mirando la lápida de su marido, se ha sentido pequeña y hundida por la culpa: “No tengo ni idea de lo que le diré en el más allá”, ha confesado llorando sin consuelo.
Buscando cerrar una etapa para poder sobrevivir en la mansión, le ha pedido a Cihan que le quitara el anillo que le regaló Boran. Quería hacerlo allí mismo, frente a su tumba, como si fuera un trámite doloroso pero necesario para poder casarse con su cuñado y seguir adelante. Pero el jefe de los Albora ha dado una lección de honor que nadie esperaba. Cihan le ha dicho que no se casa con ella por amor, sino para protegerlos: “No tienes que quitarte nunca ese anillo, Alya”.
Lo que Alya no sospecha es que Cihan solo está cumpliendo la última voluntad de Boran, quien antes de morir le pidió que se casara con ella para protegerla. Ella ha aceptado el trato, convencida de que esta es la única forma de no separarse de su hijo y sobrevivir en esa casa de locos llena de enemigos.
Al final, los dos se han quedado frente a la tumba aceptando su destino: un matrimonio sin pasión, basado en el sacrificio y en la memoria de un hombre que ya no está. ¿Podrán vivir bajo el mismo techo sabiendo que el fantasma de Boran siempre estará entre ellos?
