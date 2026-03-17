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En tierra lejana | 17 de marzo

“Sí, fui sirvienta”: Sadakat confiesa su pasado y deja a los Albora en shock

¡Estalló la bomba! Sahin ha destapado el origen humilde de Sadakat delante de toda la familia, provocando una confesión de la matriarca que ha dejado en shock a sus propios hijos.

“Sí, fui sirvienta”: Sadakat confiesa su pasado y deja a los Albora en shock

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La tensión se palpaba en el ambiente en casa de Fidan. Con Cihan, Sahin, Kaya, Zerrin y Nare presentes, el pasado ha vuelto para cobrarse sus deudas. Sahin, harto de las humillaciones de la matriarca, ha dicho la verdad que su padre le contó en la cárcel: “¿No eras una sirvienta? Intentaste seducir a mi padre y, al fallar, usaste a mi tío para vengarte”.

Cihan y sus hermanos no daban crédito a lo que estaban escuchando. Pero Sadakat, lejos de esconderse, se ha crecido ante el ataque. Ha reconocido sus orígenes pero ha dejado claro quién manda ahora. Ha despreciado a Ecmel llamándolo "demonio" y "desgraciado" por haber engañado a una niña de 17 años, justificando que su matrimonio con el padre de sus hijos fue una bendición que la salvó.

La matriarca ha puesto fin a la discusión con una frase que ya es mítica: “Sí, fui la sirvienta Sadakat. Pero ahora soy Sadakat Albora, la viuda del jefe y madre de Cihan”. En un alarde de poder, ha hecho una advertencia que ha dejado a todos temblando: “El que se cruce en mi camino, muere”.

La guerra ya no tiene reglas. Sahin ha desafiado a la leona en su propia cara y la familia está rota por la mitad. ¿Podrán los hijos de Sadakat seguir mirándola a los ojos después de saber que su imperio se construyó sobre una venganza?

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