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Capítulo 641

Gabriel deja a Beatriz sin palabras al confesarle que no pedirá la nulidad matrimonial: "Es lo mejor para mi hijo"

El De la Reina le confiesa a la que es su mujer que va a seguir al lado de Begoña.

Gabriel deja a Beatriz sin palabras al confesarle que no pedirá la nulidad matrimonial: "Es lo mejor para mi hijo"

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Beatriz creía que, al enseñarle esas fotos comprometidas entre Andrés y Begoña, Gabriel por fin iba a pedirle la nulidad matrimonial para comenzar una nueva vida junto a ella y Juanito, pero… ¡se equivocaba!

El empresario le ha dejado claro a Beatriz que no va a pedirle la nulidad matrimonial a Begoña por el bien de su hijo. ¡La joven se ha quedado en shock!

Gabriel le ha dicho Beatriz que aún así podrán seguir pasando buenos momentos juntos, pero Beatriz le ha dicho que no va a seguir siendo “la otra” porque ella sigue siendo su esposa ante la ley.

Beatriz le ha dicho que, si no también podría denunciarle, pero Gabriel le ha contestado con que él también podría denunciarla por haber matado a Álvaro. ¿Qué pasará ahora?

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