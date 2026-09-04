"Volveremos a casa contigo o sin ti": el próximo jueves, segundo capítulo de Las hijas de la criada

El primer capítulo de Las hijas de la criada cautivó a los espectadores con esa venganza de Renata que marcó el inicio de una trepidante historia. La criada intercambió a la hija que había tenido con don Gustavo por la de doña Inés para asegurarse de que tuviese el futuro que merecía. Con lo que no contaba Renata era con que se llevasen a su pequeña al otro lado del océano.

En el segundo capítulo de Las hijas de la criada, viviremos un salto temporal de casi 17 años y descubriremos cómo han cambiado las vidas de Renata, Gustavo e Inés con el paso del tiempo. Las pequeñas Clara y Catalina han crecido en mundos muy diferentes y ambas lidian con sus propios conflictos.

A pesar de tener una aparente vida idílica en Cuba, descubrir las mentiras de su marido hará que doña Inés se replantee volverse a Galicia con su familia. ¿Se reencontrará con Renata y Clara? ¿Saldrá a la luz lo que hizo la criada hace 17 años? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Las hijas de la criada, el próximo jueves a las 23:00 horas en Antena 3!

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