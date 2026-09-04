¡Todo era una estrategia! La nueva jugada de Bianca para separar a Marta y Fina

Bianca tiene claro una cosa: va a recuperar a Fina cueste lo que cueste. Por ello, no va a parar hasta separarla de Marta. ¡Quiere destruir esa relación como sea!

Para ello, ha llamado a Francesco Lombardo, el marchante de arte, para pedirle un favor: que le dijese a Fina que estaba descontento con su trabajo y que debía rehacerlo todo en tres días.

Así, conseguiría que la fotógrafa pasase más tiempo con ella y descuidase su trabajo con los De la Reina y, por tanto, con Marta.

La argentina llama al marchante para darle las gracias dejando al descubierto su verdadera cara. ¡Así hemos descubierto que todo era parte de una nueva jugada para separar a las #Mafin!

¿Descubrirá pronto Fina que Bianca está detrás de todo?

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