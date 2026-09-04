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Cihan se debate entre callar el secreto de Boran o contárselo a Alya en los próximos capítulos de En tierra lejana

Desde que ha descubierto que su hermano sigue vivo, su relación con Alya pende de un hilo que está a punto de cortarse.

Cihan

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Julián López
Julián López
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Cihan y Alya han conseguido superar todos los problemas para poder disfrutar de su amor, pero un nuevo obstáculo aparece para dinamitarlo todo, y esta vez parece insalvable: Boran sigue vivo.

Todos creían que estaba muerto, pero en realidad está en un profundo coma. Es mejor mantenerlo en secreto. Los muros de Mardin son gruesos, pero los secretos se acaban descubriendo.

Cihan se debate entre callar el secreto o contárselo a Alya, y su actitud distante enciende todas las alarmas de la mujer. Dispuesta a descubrir qué está pasando, Alya llega hasta la habitación donde está Boran descansando, y con él, ve a un destrozado Cihan que podría haberlo perdido todo.

¿Cómo se tomará Alya esta decisión de Cihan de no contarle la verdad? Este lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. Ya disponibles también en atresplayer. ¡No te los pierdas!

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