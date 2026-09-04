Capítulo 641
“No me llamo Antonia”: Beatriz sueña que revela a Begoña toda la verdad
La joven imagina que por fin le cuenta a la enfermera quién es en realidad.
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Beatriz no va a parar hasta conseguir recuperar, de nuevo, a Gabriel.
Para ello, tiene que alejar para siempre a la enfermera de la vida de Gabriel y ya ha comenzado su plan para lograrlo como intentar que Andrés y Begoña vuelvan a acercarse.
Todos los días sueña con que comienza una nueva vida junto a Gabriel y con Juanito, tanto que ha imaginado en sueños que le confesaba toda la verdad a Begoña.
En esa ensoñación, le contaba que ella no se llama Antonia, que es la verdadera mujer de Gabriel y que se va a marchar muy lejos con él y con Juanito.
Sin embargo…todo ha sido un sueño y precisamente ha sido la propia Begoña quien ha despertado a la joven de ese sueño.
¿Algún día se lo contará toda de verdad?, ¿descubrirá la enfermera que Antonia es una farsante?
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