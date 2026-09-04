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Capítulo 641

“No me llamo Antonia”: Beatriz sueña que revela a Begoña toda la verdad

La joven imagina que por fin le cuenta a la enfermera quién es en realidad.

“No me llamo Antonia”: Beatriz sueña que revela a Begoña toda la verdad

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Beatriz no va a parar hasta conseguir recuperar, de nuevo, a Gabriel.

Para ello, tiene que alejar para siempre a la enfermera de la vida de Gabriel y ya ha comenzado su plan para lograrlo como intentar que Andrés y Begoña vuelvan a acercarse.

Todos los días sueña con que comienza una nueva vida junto a Gabriel y con Juanito, tanto que ha imaginado en sueños que le confesaba toda la verdad a Begoña.

En esa ensoñación, le contaba que ella no se llama Antonia, que es la verdadera mujer de Gabriel y que se va a marchar muy lejos con él y con Juanito.

Sin embargo…todo ha sido un sueño y precisamente ha sido la propia Begoña quien ha despertado a la joven de ese sueño.

¿Algún día se lo contará toda de verdad?, ¿descubrirá la enfermera que Antonia es una farsante?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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