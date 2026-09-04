Capítulo 641 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Eduardo y Roque estrechan lazos como padre e hijo

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Gabriel y Begoña han protagonizado una fuerte discusión llena de mentiras y reproches.

El empresario ha cogido a Begoña por el brazo y… ¡Julia lo ha visto todo! La pequeña no ha dudado en salir en defensa de su madre, pero se ha quedado muy preocupada por la situación que ha vivido.

Por otro lado, Beatriz se ha imaginado que le contaba toda la verdad a Begoña sobre quien es en realidad, pero eso… ¡todo se trataba de un sueño!

Pablo se sigue recuperando de su operación mientras espera los resultados que determinarán si su tumor es benigno o maligno. Mientras tanto, el empresario ha recibido una gran noticia: su hermana Soraya, de la cuál no sabía nada desde hace años y que vive en Alemania, le ha llamado.

Hemos descubierto que Bianca sigue adelante con su plan para separar a Marta y Fina. La argentina le dijo al marchante que echase por la borda el trabajo de Fina para que tenga que rehacer todo el trabajo y así pase menos tiempo con los De la Reina.

Eduardo y su hijo, cada vez están más a gusto juntos y pasan todo el tiempo que pueden conociéndose y compartiendo sus alegrías y preocupaciones.

Y Gabriel le ha dejado claro a Beatriz que no va a pedirle la nulidad matrimonial a Begoña, algo que ha puesto muy furiosa a la niñera de Juanito.

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