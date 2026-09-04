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Un pasado que vuelve a sus vidas: A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer

Paula Echevarría, Daniel Grado y Michel Noher encabezan el reparto de una historia apasionante.

Paula Echevarría

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Celia Gil
Celia Gil
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El 20 de septiembre llega a atresplayer A la deriva, la nueva serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher. A la deriva nos lleva hasta Bastuel, un pequeño pueblo pesquero de los años 70 marcado por un terrible naufragio. Dos años después de dar por muertos a varios pescadores, cinco de ellos regresan inesperadamente a casa.

Su vuelta, recibida como un milagro, lo cambiará todo: las mujeres que dejaron atrás el dolor han rehecho sus vidas y ahora tendrán que enfrentarse a viejos sentimientos, secretos y heridas que creían cerradas.

Una historia de amor, secretos, segundas oportunidades y mujeres que luchan por recuperar las riendas de sus vidas ¡El 20 de septiembre en atresplayer!

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Antena 3 » Series » A la deriva

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