Capítulo 486

“Espero estar a la altura”: Valentina llega a la fábrica de la mano de Cloe y dispuesta a comenzar una nueva vida

La francesa propone a su amiga de la infancia como nueva dependienta.

  • [[LINK:INTERNO|||Article|||69788effd6c29d0007af3b8f|||Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!]]

Claudia y Carmen no pueden más con tanto trabajo y le piden a Marta que contrate a alguien más.

Cloe le dice a Marta que tiene una propuesta: Valentina, una amiga de la infancia que acaba de llegar a la ciudad.

Valentina es una joven un poco tímida y reservada que llega a Perfumerías Brossard De la Reina marcada por un episodio traumático. Por ello, huye buscando un nuevo trabajo para empezar de cero.

Cloe confía en ella. Aunque es consciente de que su amiga no sabe de perfumes, no tiene ninguna duda en que puede hacerlo y que lo hará muy bien.

“Te agradezco tanto lo que estás haciendo por mí”, le dice Valentina a Cloe prometiéndole que podrá todo de su parte para conseguir el puesto de dependienta. ¿Qué pasará?

