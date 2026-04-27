Capítulo 548
Darío se marcha a México y promete a Marta que la ayudará en la búsqueda de Fina: “Es lo que Pelayo querría”
Además, le ha prometido pasarle un contacto importante que puede ayudarle a encontrar a la joven.
Marta está pasando por uno de sus momentos más duros. Y es que, la llegada de Darío a Toledo ha desembocado en un triste desengaño para la joven.
Después de cometer su cometido al confesarle la verdad sobre Fina, el marido de Pelayo ha decidido volver a México, no sin antes despedirse de Marta, que ha aprovechado este adiós para asegurarse que le ha contado todo sobre su exnovia.
No obstante, el joven ya tenía preparado una carta con toda la información que tiene sobre Fina, ¡incluido que viajó a Buenos Aires!
Marta, en cambio, no está tan segura de que siga ahí y sospecha que se encuentra en México: “¿Cómo voy a encontrarla?”, se ha lamentado.
Para tranquilizarla, Darío se ha ofrecido a pasarle un contacto del mundo editorial que puede que conozca a Fina: “Eso nos dará una pista para encontrarla”.
Finalmente, el marido de Pelayo se ha despedido de Marta, no sin antes prometerla que hará todo lo que está en su mano para que vuelvan a estar juntas. ¿Cumplirá su promesa?
