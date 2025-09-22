Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”

Raúl ha arreglado el coche de carreras de su amiga y ha querido invitar a dar una vuelta a Claudia.

Durante el recorrido en coche junto a Raúl, Claudia no ha podido contener el miedo y le ha pedido a gritos que frenase.

Al bajar, Claudia llena de lágrimas, le ha dicho a su novio que tiene pánico a los coches y que le recuerda a cómo murió Mateo, al cuál perdió en un trágico accidente de tráfico.

Claudia le dice a Raúl que le apoya en su gran afición por los coches, pero le pide comprensión.

Raúl le dice que no puede vivir con miedo y le pide perdón por lo sucedido mientras la abraza con cariño. ¡Pobre Claudia!