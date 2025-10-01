¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna

Digna, Claudia, Cristina e Irene han acudido a la lectura del testamento de don Pedro.

El notario ha leído lo que les ha dejado a cada una y se han quedado realmente sorprendidas...

Irene ha recibido la casa de Toledo, además de ser heredera universal de todo su patrimonio. Cristina, como su sobrina, ha recibido sus acciones de Perfumerías de la Reina... ¡Ahora será accionista mayoritaria!

Por su parte, Claudia ha recibido un sueldo vitalicio de 9.000 pesetas al mes. ¡Se ha quedado sin habla!

Y Digna es la única que no ha recibido nada, a pesar de ser su viuda. El resto de las mujeres se han quedado sin habla, y han intentado renegar su herencia... ¡Pero eso no es posible!

¿Cómo afectará este testamento a la vida de Perfumerías de la Reina?