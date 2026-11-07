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Carlos Troya desvela lo que supone para Salva la llegada de su padre a Sueños de libertad: "Conseguirá cerrar una herida del pasado"

El actor nos hace un repaso de lo que ha vivido su personaje durante los últimos capítulos de la serie más vista de la televisión.

Carlos Troya desvela lo que supone para Salva la llegada de su padre a Sueños de libertad

Carlos Troya desvela lo que supone para Salva la llegada de su padre a Sueños de libertad: "Conseguirá cerrar una herida del pasado"

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Hemos hablado con Carlos Troya, el actor que se mete la piel de Salva en Sueños de libertad.

Desde la primera vez que vimos a Salva, era fácil saber que tenía una herida abierta, algo oculto dentro de él que no le permitía liberarse.

Con el paso del tiempo y viendo que, para continuar su romance con Mabel tenía que dejarse conocer, Carlos Troya admite que Salva ha cambiado: “No puede entregarse a alguien si no muestra quién es, su pasado y de dónde viene”.

El actor nos cuenta que este cambio ha tenido sus frutos, ha hecho que surja un nuevo Salva. Y con él, una faceta que habla abiertamente de ello, y: "habilita un espacio en el que se hace cargo de sus emociones".

Toda esta previa, sienta las bases para la llegada de su padre, Tomás, una aparición para la que, desde luego reconoce, "Salva no estaba preparado".

Sin embargo, a pesar de que a ambos les cuesta un tiempo entenderse después de tantos años sin verse, finalmente, Tomás ha ayudado a cerrar la herida de la que hablaba Troya: “Si mi padre me ha perdonado, y yo me he perdonado, lo que haga el resto conmigo no me importa tanto”.

Este inesperado reencuentro ha descolocado por completo a Salva, que desde que entró en la cárcel, su padre no había querido saber nada de él.

Un sorprendente giro de los acontecimientos que les ha permitido disfrutar, de alguna forma, de todos sus años separados. Pero ahora, su nueva vida, les traerá nuevos retos, como el alcoholismo. ¿Conseguirá Salva ayudar a su padre con su problema del alcohol?

¿Estás preparado para verlo? No te pierdas la entrevista completa de Carlos Troya y sigue disfrutando de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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