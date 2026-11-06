¡Más cerca que nunca! Manuela y Eduardo, a punto de besarse tras pasar la tarde juntos en el campo

Manuela y Eduardo han podido disfrutar por fin de la tarde libre que llevaban tiempo intentando compartir y organizan un plan muy especial: una escapada al campo para disfrutar de un picnic juntos.

Allí entre confidencias y miradas cómplices han empezado a aflorar sentimientos que llevaban tiempo reprimiendo.

Y es que cuando Manuela se ha acercado a Eduardo para sacudirle la camisa… ¡se han acercado tanto que han estado a punto de besarse!

Sin embargo, ha sido Manuela quien ha echado el freno y ha preferido poner distancia entre ambos. Con la excusa de que hacía demasiado calor, le ha dicho a Eduardo que lo mejor era regresar a casa cuanto antes. ¿El beso entre Manuela y Eduardo está cada vez más cerca?, ¿se atreverán por fin a dar el paso y dejarse llevar por lo que sienten? ¿Estará empezando a surgir el amor entre ellos?