“¡Calla, cierra el pico!”: Boran intenta silenciar a Vurgun mientras Cihan empieza a descubrir su secreto

La tensión entre Boran y Cihan va en aumento. Boran no acepta que Alya siga casada con su hermano y llega a hacerle una dura acusación: “Te habría encantado que hubiese muerto, ¿verdad?”.

Pero Cihan empieza a hacerse preguntas. No entiende por qué decidió huir el día del accidente, fingiendo su muerte. Y sus sospechas crecen cuando Vurgun le recuerda a Boran que fue él quien tomó esa decisión. “¡Calla! ¡Cierra el pico!”, le grita para que no siga hablando.

Mientras tanto, Boran exige a Alya que le traiga a su hijo. Sin embargo, el pequeño Cihan Deniz se queda muy asustado al verlo y se refugia en su madre.

El lunes y el martes, a las 23:00 horas, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.