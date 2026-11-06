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Capítulo 684

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda: ¿de qué se conocen?

El sacerdote de la colonia no puede creerse que su amiga del pasado esté en la colonia.

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda: ¿de qué se conocen?

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Julia Zapata López
Publicado:

Claudia estaba con mucho trabajo en la casa cuna y por eso le pidió a don Agustín ayuda.

El sacerdote le envió a una monja para que colabore en las tareas de la casa cuna sin poder imaginarse que esa religiosa era… ¡Sor Amparo, una amiga de su pasado!

Don Agustín quería evitarla a toda costa, pero finalmente no ha podido evitar el reencuentro que ha sido en la tienda de la colonia.

Mientras sor Amparo se ha mostrado encantada de volver a verlo, don Agustín ha mantenido una actitud distante y esquiva.

Sor Amparo se ha quedado sin palabras sin entender nada. ¿Por qué su amigo muestra esa actitud con ella?

Además, Claudia que también estaba en la tienda, se ha dado cuenta de que ambos se conocían de antes…¿de qué se conocen?, ¿Qué esconden Sor Amparo y don Agustín?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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