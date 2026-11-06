Capítulo 684 de Sueños de libertad; 6 de noviembre: Valentina confiesa a Paula el motivo por el que no puede invitarla a su boda

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto las presiones cada vez mayores del abogado y una decisión de Valentina que no gustará nada a Tasio.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy

Beatriz, ya con su plan en marcha, ha quedado con Begoña para proporcionarle el número del ‘falso’ Javier Moreno. En una actuación impoluta, le ha sugerido que tal vez ella tenga la cabeza más fría y consiga hacerle entrar en razón.

Félix Cifuentes, que cada vez tiene más prisa, se ha reunido con Gabriel para darle un ultimátum: “Mañana me volverás a tener aquí, si no eres capaz de hacerme una oferta interesante, ya puedes ir despidiéndote de tu despacho”. ¿Conseguirá Gabriel esquivar las amenazas del abogado?

Por otro lado, mientras Paula ha asegurado no estar molesta con su amiga por retirarle la invitación, Tasio, tiene otra forma de hacer las cosas. Se ha enfrentado directamente a su tío.

El verdadero motivo por el que la dependienta no está invitada son los temores de Damián. ¡No son novatos en el arte de esconderse! El pequeño de los De la Reina ha asegurado que ambos tienen el mismo derecho a ir, no irá si Paula no va, ha dicho muy contundente.

Eduardo ha propuesto a Manuela recuperar el plan del picnic. Por fin en el sitio, los sentimientos entre ambos han estado más a flor de piel que nunca. ¿Dejarán que esto fluya? ¿Conseguirán quitarse todos los miedos?

Durante su encuentro en la tienda, Don Agustín se ha mostrado excesivamente esquivo con Sor Amparo. Le ha pedido que le trate de ‘Don’ en lugar de su nombre propio. ¿Será acaso una pista de lo que esconde su pasado juntos en Guinea?

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