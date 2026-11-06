Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 684

El chantaje de Félix Cifuentes vuelve a poner a Gabriel contra las cuerdas: “Mantener un secreto así no te puede salir gratis”

El abogado le da un ultimátum al marido de Begoña: si no le paga lo suficiente, sacará a la luz su implicación en la explosión de la fábrica.

El chantaje de Félix Cifuentes vuelve a poner a Gabriel contra las cuerdas

El chantaje de Félix Cifuentes vuelve a poner a Gabriel contra las cuerdas: “Mantener un secreto así no te puede salir gratis”

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

Félix Cifuentes no está dispuesto a dar marcha atrás y vuelve al despacho de Gabriel para amenazarlo con sacar a la luz uno de sus secretos más oscuros: su implicación en la explosión de la fábrica donde murió un operario.

Gabriel intenta plantar cara al abogado le recuerda que no tiene pruebas con las que pueda perjudicarlo.

Sin embargo, Cifuentes le lanza un ultimátum. Si no el da una gran cantidad de dinero, lo contará todo a los De la Reina y a la prensa: “Si no eres capaz de hacerme una oferta interesante, ya puedes ir despidiéndote de este despacho para siempre”

¿Qué hará Gabriel? ¿Conseguirá frenar sus amenazas antes de que sus secretos salgan a la luz se verá obligado a ceder a su chantaje?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda: ¿de qué se conocen?

Beatriz vuelve a engañar a Begoña: le entrega el teléfono de su falso novio mientras prepara la siguiente jugada

Beatriz vuelve a engañar a Begoña: le entrega el teléfono de su falso novio mientras prepara la siguiente jugada

Manuela y Eduardo, a punto de besarse tras pasar la tarde juntos en el campo

¡Más cerca que nunca! Manuela y Eduardo, a punto de besarse tras pasar la tarde juntos en el campo

El chantaje de Félix Cifuentes vuelve a poner a Gabriel contra las cuerdas
Capítulo 684

El chantaje de Félix Cifuentes vuelve a poner a Gabriel contra las cuerdas: “Mantener un secreto así no te puede salir gratis”

Paula y Daniel Grao
A la deriva

Paula Echevarría y Daniel Grao ponen a prueba su memoria con sus series más míticas

Burç Kümbetlioğlu confiesa que Boran ha superado todas sus expectativas: "Dejé de mirar las redes sociales por las reacciones"
En una entrevista

Burç Kümbetlioğlu confiesa que Boran ha superado todas sus expectativas: "Dejé de mirar las redes sociales por las reacciones"

El regreso de Boran ha cambiado por completo la vida de Alya y Cihan. Mientras el personaje muestra su lado más oscuro y declara la guerra a su hermano, el actor que le da vida, Burç Kümbetlioğlu, reconoce que no esperaba que llegara a ser tan malo y cuenta que los mensajes de los espectadores le llevaron a alejarse de las redes durante un tiempo.

Fátima Baeza es Sor Amparo
¡Conócela!

Fátima Baeza es Sor Amparo, una amiga del pasado de Don Agustín en Sueños de libertad

La actriz se mete en la piel de una monja que llega a la colonia para ayudar a Claudia en la casa cuna.

Así se comporta Rodolfo Sancho en un rodaje: "No soy especialmente maniático"

Así se comporta Rodolfo Sancho en un rodaje: "No soy especialmente maniático"

“¿Qué debo hacer para que te quedes?”: Serhat se lo juega todo para no perder a Zeynep en El secreto

“¿Qué debo hacer para que te quedes?”: Serhat se lo juega todo para no perder a Zeynep en El secreto

“¡He descubierto algo!”: Claudia averigua algo importante sobre Varela

“¡He descubierto algo!”: Claudia averigua algo importante sobre Varela

Publicidad