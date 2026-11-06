El chantaje de Félix Cifuentes vuelve a poner a Gabriel contra las cuerdas: “Mantener un secreto así no te puede salir gratis”

Félix Cifuentes no está dispuesto a dar marcha atrás y vuelve al despacho de Gabriel para amenazarlo con sacar a la luz uno de sus secretos más oscuros: su implicación en la explosión de la fábrica donde murió un operario.

Gabriel intenta plantar cara al abogado le recuerda que no tiene pruebas con las que pueda perjudicarlo.

Sin embargo, Cifuentes le lanza un ultimátum. Si no el da una gran cantidad de dinero, lo contará todo a los De la Reina y a la prensa: “Si no eres capaz de hacerme una oferta interesante, ya puedes ir despidiéndote de este despacho para siempre”

¿Qué hará Gabriel? ¿Conseguirá frenar sus amenazas antes de que sus secretos salgan a la luz se verá obligado a ceder a su chantaje?