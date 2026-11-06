Sira: la continuación de El tiempo entre costuras llegará en 2027

Después del éxito de El tiempo entre costuras, tanto en su forma literaria como en su adaptación a la pequeña pantalla, la novela de María Dueñas tendrá su serie.

Sira se estrenará en 2027 y, en el teaser, podemos ver al personaje de Adriana Ugarte en pleno campo bélico. Y es que la trama de esta historia se centrará en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, llevando a la protagonista por diferentes ciudades del mundo.

El rodaje se ha producido en múltiples localizaciones de carácter nacional e internacional. De este modo, Sira viajará por regiones como Jerusalén, Madrid o Londres; donde el drama, el romance y el espionaje convergerán para volver a conquistar a los espectadores.

¿Preparado para la esperada continuación de El tiempo entre costuras? No te pierdas el teaser de Sira, disponible en el vídeo de arriba.