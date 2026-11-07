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Inseparables tras las cámaras: el entrañable gesto del actor de Serhat que demuestra la unión del reparto de El secreto

Murat Yildirim ha invitado a sus hijas de la serie a la celebración de cumpleaños de su hija en la vida real.

Inseparables tras las cámaras: el entrañable gesto del actor de Serhat que demuestra la unión del reparto de El secreto

¡La alegría invade a Kader! La pequeña se ilusiona con la idea de poder llamar hermanas a Ilkim y Hayal

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Julián López
Julián López
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La complicidad entre los actores de El secreto sigue conquistando a la audiencia cada domingo en Antena 3. Más allá de los giros dramáticos y las tensiones que se viven en cada episodio, la relación entre el elenco principal es tan sólida que trasciende por completo lo profesional.

Así lo ha demostrado Beren Gençalp, quien da vida a Hayal en la ficción, compartiendo con sus seguidores en redes sociales un momento inolvidable que ha sido posible gracias a Murat Yildirim.

El actor que interpreta a Serhat ha celebrado el cumpleaños de Miray, su hija en la vida real, una emotiva fiesta organizada junto a su esposa Iman Elbani, y no ha dudado en invitar a sus otras dos ‘hijas’: Mina Akdin y Beren Gençalp, Ilkim y Hayal en la ficción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven actriz compartió una bonita galería de imágenes donde se puede apreciar el gran cariño que hay entre todos ellos, demostrando que el vínculo paternal y familiar de la ficción se ha convertido en una bonita amistad fuera del set de rodaje.

Y no solo están ellas: Yade Arayici, la pequeña Kader en El secreto, tampoco quiso perderse el cumpleaños de la hija de Murat, formando una familia unida tanto delante como detrás de las cámaras.

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