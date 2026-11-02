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Capítulo 680

Salva se reconcilia con su padre y le tiende la mano para ayudarle a superar sus problemas: “Quiero convertirme en el hijo que siempre quise ser”

El cantinero tiende la mano a Tomás y ambos se reconcilian con un emotivo abrazo.

Salva

Salva se reconcilia con su padre y le tiende la mano para ayudarle a superar sus problemas: “Quiero convertirme en el hijo que siempre quise ser”

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Julia Zapata López
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Tomás estaba a punto de marcharse porque no quería darle más problemas a Salva.

Sin embargo, el cantinero no quiere que su padre se marche. Está dispuesto a ayudarlo para que supere sus problemas con la bebida. Solo no podrá hacerlo.

Por eso, Salva le dice a su padre que hay dos opciones para afrontar el problema: que vaya a un retiro donde le ayuden a tratar su problema o que se quede con él en la cantina y que deje que él le ayude.

Aunque tendrá la tentación en casa y deberá tener mucha fuerza de voluntad. Cuando se recupere, podrá marcharse a la casa familiar. “Quiero convertirme en el hijo que siempre quise ser”, le dice con cariño.

Tomás, con lágrimas en los ojos, acepta la ayuda de su hijo y ambos se reconcilian con un emotivo abrazo.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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