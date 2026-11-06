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Capítulo 684

Beatriz vuelve a engañar a Begoña: le entrega el teléfono de su falso novio mientras prepara la siguiente jugada

La niñera de Juanito descubre que la enfermera está intentando localizar al supuesto padre de su hijo y decide adelantarse a sus movimientos.

Beatriz vuelve a engañar a Begoña: le entrega el teléfono de su falso novio mientras prepara la siguiente jugada

Beatriz vuelve a engañar a Begoña: le entrega el teléfono de su falso novio mientras prepara la siguiente jugada

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Julia Zapata López
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Beatriz se ha enfadado mucho con Begoña cuando ha descubierto que ha actuado a sus espaldas.

Se ha enterado que está intentando localizar a su supuesto novio y padre del bebé que está esperando y no le ha sentado nada bien.

Aún así, Beatriz decide que lo mejor es adelantarse a sus movimientos. Lo que tiene claro es que quiere evitar que Begoña descubra que el verdadero padre de su hijo es en realidad Gabriel.

Por ello, la niñera de Juanito vuelve a hablar con Begoña para supuestamente disculparse con ella y llevársela a su terreno y le entrega el teléfono de Javier, su supuesto novio.

Beatriz le pide a Begoña que sea ella quien le llame porque cree que es la única persona que puede conseguir ablandar a ese hombre

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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