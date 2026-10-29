Capítulo 678 de Sueños de libertad, 29 de octubre: Salva quiere dejar atrás el pasado y recuperar el tiempo perdido con su padre

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad… Luis se ha sincerado con su madre, Claudia ha tomado una importante decisión y Julia se ha negado a volver a su casa.

Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo

Tomás se ha presentado en la cantina borracho. Un Salva dispuesto a sostener a su padre, le ha acogido, aunque él le sigua reprochándole el pasado.

Tras la confesión de Beatriz, Julia ha recapacitado, y se ha negado a volver a su casa. Dolida, ha acusado a Gabriel de haberla vuelto a mentir y le ha amenazado con poner a su representante en su contra durante la junta.

Su padre, desesperado, está dispuesto a denunciar a Digna y Damián si la niña no vuelve a casa. ¿Qué decisión tomará Julia?

Claudia ha llamado a Carmen por teléfono y le ha contado que Tasio ha vuelto con Paula, aunque a ella ya no le interese.

La encargada de la tienda ha decidido no despedir a su empleada, aunque rompe para siempre su amistad con ella, consciente de que le ha decepcionado como persona.

Por otro lado, Luis ha estado a punto de dar su beneplácito a una nueva mezcla del sintético que han producido. Están tan cerca de su objetivo… ¿Qué pasará tras ese visto bueno?

Además, Luis ha confesado a Digna que ni el trabajo ni su relación van bien. El negocio es demasiado exclusivo y apenas ve a Luz, ya que las guardias en el trabajo le absorben demasiado.

Y Nieves ha aconsejado a Josema darse una oportunidad en el amor con su amiga Silvia. ¿El arquitecto volverá a quedar con ella?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión en atresplayer.