Capítulo 610 de Sueños de libertad; 23 de julio: Miguel sigue los consejos de Claudia y se reconcilia con su padre

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Pablo ha visitado a Marisol tras perder a su hijo, pero la joven no ha podido soportar verlo y le ha echado la culpa de todo. ¡Se siente muy sola!

Begoña ha seguido negociando con Gabriel sobre la posibilidad de irse unos días con los niños, pero su marido ha aprovechado la situación para pedirle todos los negativos que tiene de él y de María.

Begoña ha aprovechado la amenaza de Gabriel para mejorar su trato, a cambio de todos los negativos le ha pedido que pueda tener completa disposición de sus cuentas.

La madre de Valentina ha vuelto a culpar a su hija de la muerte de Rodrigo, unas palabras que han hecho que la joven se decepcione aún más con su madre.

Después del inesperado aborto de Marisol, Nieves ha intentado consolar a su marido: “Es lo mejor para todos”. Unas palabras que han sorprendido a Pablo por su frialdad e insensibilidad.

Claudia ha intentado hacer entrar en razón a Miguel e intentar que intente empatizar con su padre. Los consejos de la joven han ayudado a que el doctor se acerque a Pablo y por fin se hayan reconciliado.

Por otro lado, Tasio se ha enfrentado a su padre y a sus duras palabras. Damián se siente muy decepcionado y ha tomado la decisión de macharse casa. ¿Qué pasará?

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