Andrés planta cara a la madre de Valentina: “No consiento que le hable mal a ninguna empleada”

La madre de Valentina ha llegado a la fábrica buscando a su hija. Las mujer se presenta, de nuevo, en la tienda porque quiere que vuelva con ella a Soria, pero la joven le asegura que no va a volver: “Yo tengo aquí mi vida”.

La mujer insiste y culpa a su hija por no haber tratado de resolver los problemas con Rodrigo e, incluso, la acusa de la muerte de Rodrigo.

Valentina se siente muy decepcionada ya que otra vez se da cuenta de que su madre solo le importa lo que piensen los demás.

La conversación entre madre e hija sube tanto de tono que Andrés se ve obligado a intervenir.

“Aquí no se levanta la voz a nadie por muy madre que sea”, le dice el empresario a la madre de Valentina. ¿Qué pasará ahora?, ¿volverá Dorotea al pueblo sin Valentina?

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