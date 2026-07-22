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Capítulo 609

Capítulo 609 de Sueños de libertad; 22 de julio: Valentina recibe la inesperada visita de su madre

La joven se ha derrumbado tras enfrentarse a su progenitora, de quien no quiere saber nada.

Capítulo 609 de Sueños de libertad; 22 de julio: Valentina recibe la inesperada visita de su madre

Capítulo 609 de Sueños de libertad; 22 de julio: Valentina recibe la inesperada visita de su madre

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Marisol se enfrenta a una dura situación tras su aborto espontaneo! La joven se sigue devastada tras haber perdido al hijo que esperaba de Pablo. Y aunque Miguel y Nieves han intentado tranquilizarla, no han tenido éxito.

Además, aunque el matrimonio Salazar ha intentado ocultar a su hijo quién es el padre del bebé de Marisol, Miguel ya lo había averiguado por su cuenta no ha dudado en recriminárselo. ¿Podrá perdonarlos?

En otro orden de cosas, Gabriel ha citado a la Junta para presentar los perfumes reformulados. Digna ha querido comparar los nuevos con los originales y el resultado ha sido sorprendente… ¡no hay diferencia!

Además, Gabriel y Andrés se han visto envueltos en otro enfrentamiento por Begoña… ¡y ha descubierto que Andrés conserva alguno de los negativos que prueban su infidelidad con María!

Después, el director de la fábrica ha aprovechado la propuesta de Begoña de pasar unos días en la casa del monte a solas con Juanito para chantajearla: ¡solo estará dispuesto a darle permiso si le entrega estos negativos! ¿Aceptará?

Finalmente, Valentina ha recibido una visita muy inesperada. Su madre se ha presentado en la tienda con intención de verla… ¡y de acercar posturas con ella!

Sin embargo, no ha dado su brazo a torcer y le ha exigido se marche. Por suerte, Paula ha consolado a su compañera tras esta tensa discusión. ¿Podrá perdonar a su madre?

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