Capítulo 609
“¿Cómo habéis podido mentirme?”: Miguel recrimina a sus padres que le ocultaran el embarazo de Marisol
Pablo estaba dispuesto a contarle la verdad a su hijo, pero el doctor Salazar ya había atado cabos.
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Tras una agónica tarde en el dispensario en la que Marisol ha terminado perdiendo el hijo que esperaba, Pablo ha tenido que enfrentarse a la realidad y se han visto obligado a contarle toda la verdad a sus hijos.
El director financiero ha acudido al dispensario para confesarle la razón por la que Marisol ha vuelto a Toledo.
Sin embargo, Miguel no ha dejado que su padre le contara la verdad, porque… ¡ya lo intuía!: “¿Cómo habéis podido mentirme?”, ha reprochado el doctor.
El joven ha deducido rápidamente que el hijo que ha perdido Marisol también era de Pablo y no ha dudado en enfrentarse a sus padres por haberle ocultado esta dolorosa verdad: “Os habéis comportado como niños”.
Pablo y Nieves le han explicado que querían contárselo con tranquilidad, pero el doctor Salazar no ha querido escucharlos y se ha marchado muy afectado del dispensario. ¡Pobre Miguel! ¿Podrá asimilar esta dura noticia!
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