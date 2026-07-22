“¿Cómo habéis podido mentirme?”: Miguel recrimina a sus padres que le ocultaran el embarazo de Marisol

Tras una agónica tarde en el dispensario en la que Marisol ha terminado perdiendo el hijo que esperaba, Pablo ha tenido que enfrentarse a la realidad y se han visto obligado a contarle toda la verdad a sus hijos.

El director financiero ha acudido al dispensario para confesarle la razón por la que Marisol ha vuelto a Toledo.

Sin embargo, Miguel no ha dejado que su padre le contara la verdad, porque… ¡ya lo intuía!: “¿Cómo habéis podido mentirme?”, ha reprochado el doctor.

El joven ha deducido rápidamente que el hijo que ha perdido Marisol también era de Pablo y no ha dudado en enfrentarse a sus padres por haberle ocultado esta dolorosa verdad: “Os habéis comportado como niños”.

Pablo y Nieves le han explicado que querían contárselo con tranquilidad, pero el doctor Salazar no ha querido escucharlos y se ha marchado muy afectado del dispensario. ¡Pobre Miguel! ¿Podrá asimilar esta dura noticia!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas