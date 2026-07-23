“¡Nos mudamos!”: Los hijos de los Vicho, en tregua, para boicotear los planes de sus padres

Los cinco niños de la familia Vicho no suelen ponerse nunca de acuerdo. Todo lo contrario: son dados a las guerras internas y los gritos frente a unos exhaustos padres que no dan abasto.

Sin embargo, las cosas cambian rápidamente cuando Helena y Mateo dan una devastadora noticia a sus hijos: “¡Nos mudamos!”.

Álex, Teresa, Luís, Carola y, en su justa medida, Bea hacen un alto el fuego para diseñar un plan de ataque con el que boicotear los planes de sus padres. Porque los hijos, unidos, ¿jamás serán vencidos?

¡Así arranca el primer episodio de Padre no hay más que uno, la serie!

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