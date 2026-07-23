Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AVANCE | CAPÍTULO 1

“¡Nos mudamos!”: Los hijos de los Vicho, en tregua, para boicotear los planes de sus padres

Padre no hay más que uno, la serie arranca con una devastadora noticia para los cinco niños de la familia Vicho: Una mudanza. ¿La reacción de los pequeños? Una tregua para boicotear los planes.

“¡Nos mudamos!”: Los niños de Padre no hay más que uno, la serie, en tregua para boicotear los planes

“¡Nos mudamos!”: Los niños de Padre no hay más que uno, la serie, en tregua para boicotear los planes

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Los cinco niños de la familia Vicho no suelen ponerse nunca de acuerdo. Todo lo contrario: son dados a las guerras internas y los gritos frente a unos exhaustos padres que no dan abasto.

Sin embargo, las cosas cambian rápidamente cuando Helena y Mateo dan una devastadora noticia a sus hijos: “¡Nos mudamos!”.

Álex, Teresa, Luís, Carola y, en su justa medida, Bea hacen un alto el fuego para diseñar un plan de ataque con el que boicotear los planes de sus padres. Porque los hijos, unidos, ¿jamás serán vencidos?

¡Así arranca el primer episodio de Padre no hay más que uno, la serie!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

Publicidad

Series

Esme

Esme se arrodilla ante una Şefika destrozada por la muerte de Aysen: "Pégame si quieres, pero salva a mi hija"

“¡Nos mudamos!”: Los niños de Padre no hay más que uno, la serie, en tregua para boicotear los planes

“¡Nos mudamos!”: Los hijos de los Vicho, en tregua, para boicotear los planes de sus padres

El equipo de Ágata y Lola explica la importancia de Vigo en la serie: “Es una joya”

El equipo de Ágata y Lola explica la importancia de Vigo en la serie: “Es una joya”

<p>| <a href="https:www.google.com/preferences/source?q=antena3.com?|||EXTERNO"><strong>Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas</strong></a></p>
En tierra lejana | 21 de julio

¿La mayor venganza de Demir? Quiere convertirse en el padre del hijo que Zerrin espera

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una decisión que deja a Damián sin palabras
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una decisión que deja a Damián sin palabras

Capítulo 609 de Sueños de libertad; 22 de julio: Valentina recibe la inesperada visita de su madre
Capítulo 609

Capítulo 609 de Sueños de libertad; 22 de julio: Valentina recibe la inesperada visita de su madre

La joven se ha derrumbado tras enfrentarse a su progenitora, de quien no quiere saber nada.

Gabriel exige a Begoña las fotos de su infidelidad con María a cambio de dejarla ir a la casa de los montes, ¿aceptará?
Capítulo 609

Gabriel exige a Begoña las fotos de su infidelidad con María a cambio de dejarla ir a la casa de los montes, ¿aceptará?

Digna ha animado a la enfermera a pasar unos días a solas con Juanito para fortalecer su vínculo con él.

Gabriel reprocha a Tasio haber confesado su implicación en la reformulación de los perfumes: “Pensaba que lo llevarías en secreto”

Gabriel reprocha a Tasio haber confesado su implicación en la reformulación de los perfumes: “Pensaba que lo llevarías en secreto”

La madre de Valentina se presenta en la tienda para hacer las paces, pero ella le planta cara: “¿Qué narices haces aquí?”

La madre de Valentina se presenta en la tienda para hacer las paces, pero ella le planta cara: “¿Qué narices haces aquí?”

“¿Cómo habéis podido mentirme?”: Miguel recrimina a sus padres que le ocultaran el embarazo de Marisol

“¿Cómo habéis podido mentirme?”: Miguel recrimina a sus padres que le ocultaran el embarazo de Marisol

Publicidad