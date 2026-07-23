Tasio anuncia a su padre que se marcha de casa tras otra discusión entre ambos: “Lo más razonable es que no siga viviendo bajo su techo”

Las cosas para Tasio se complican por momentos. La situación con su familia no pasa por su mejor momento después de que el joven ayudase a Gabriel con el plan de abaratar el precio de los perfumes.

Tasio le confiesa a su padre que se siente muy incómodo en esa casa donde cree que nadie le quiere.

Damián, entonces, le responde a su hijo que está muy decepcionado con él y que ha perdido toda su confianza.

“Nunca podré entender que un hijo mío ayude a mi enemigo”, le dice Damián a Tasio en una conversación llena de reproches.

Entonces Tasio toma una decisión. Le dice a su padre que, como no para de meter la pata, quizás lo mejor sea que se marche de casa.

Damián le responde que es lo más razonable y lo mejor para todos, unas palabras que dejan a Tasio destrozado ya que no se esperaba esa respuesta de su padre. ¿Algún día podrán perdonarse y volver a llevarse como padre e hijo?

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