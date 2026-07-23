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Capítulo 610

Tasio anuncia a su padre que se marcha de casa tras otra discusión entre ambos: “Lo más razonable es que no siga viviendo bajo su techo”

Padre e hijo vuelven a enfrentarse en una tensa discusión.

Tasio anuncia a su padre que se marcha de casa tras otra discusión entre ambos: “Lo más razonable es que no siga viviendo bajo su techo”

Tasio anuncia a su padre que se marcha de casa tras otra discusión entre ambos: “Lo más razonable es que no siga viviendo bajo su techo”

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Las cosas para Tasio se complican por momentos. La situación con su familia no pasa por su mejor momento después de que el joven ayudase a Gabriel con el plan de abaratar el precio de los perfumes.

Tasio le confiesa a su padre que se siente muy incómodo en esa casa donde cree que nadie le quiere.

Damián, entonces, le responde a su hijo que está muy decepcionado con él y que ha perdido toda su confianza.

“Nunca podré entender que un hijo mío ayude a mi enemigo”, le dice Damián a Tasio en una conversación llena de reproches.

Entonces Tasio toma una decisión. Le dice a su padre que, como no para de meter la pata, quizás lo mejor sea que se marche de casa.

Damián le responde que es lo más razonable y lo mejor para todos, unas palabras que dejan a Tasio destrozado ya que no se esperaba esa respuesta de su padre. ¿Algún día podrán perdonarse y volver a llevarse como padre e hijo?

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