“Soy el peor enemigo que puedes tener”: Gabriel chantajea a Begoña para recuperar los negativos de sus fotos con María

Begoña está harta de su matrimonio con Gabriel. No es feliz a su lado y quiere más libertad.

Por eso, la enfermera le pide a su marido una licencia marital para así poder disponer de sus cuentas libremente, del dinero de la herencia de su padre y poder irse sola con sus hijos unos días a la casa de los montes que Marta le ha dejado.

Gabriel le responde a la enfermera que solo lo hará con una condición: que le entregue los negativos de sus fotos comprometidas con María y, esta vez, los quiere todos. “Si no lo haces, sé perfectamente cómo hacerte daño”, le dice.

Aunque en un principio Begoña se niega, finalmente la enfermera acaba accediendo a su petición después de pedirle los negativos a Andrés ya que los guardaba él a buen recaudo.

Sin embargo, Gabriel no se fía del todo de Begoña y llama a un detective para que sigua los pasos de su mujer. Quiere cerciorarse de que Andrés se los entrega todos.

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