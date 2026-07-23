Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 610

“Soy el peor enemigo que puedes tener”: Gabriel chantajea a Begoña para recuperar los negativos de sus fotos con María

El empresario solo le firmará la licencia marital a la enfermera con una condición.

“Soy el peor enemigo que puedes tener”: Gabriel chantajea a Begoña para recuperar los negativos de sus fotos con María

“Soy el peor enemigo que puedes tener”: Gabriel chantajea a Begoña para recuperar los negativos de sus fotos con María

Publicidad

Begoña está harta de su matrimonio con Gabriel. No es feliz a su lado y quiere más libertad.

Por eso, la enfermera le pide a su marido una licencia marital para así poder disponer de sus cuentas libremente, del dinero de la herencia de su padre y poder irse sola con sus hijos unos días a la casa de los montes que Marta le ha dejado.

Gabriel le responde a la enfermera que solo lo hará con una condición: que le entregue los negativos de sus fotos comprometidas con María y, esta vez, los quiere todos. “Si no lo haces, sé perfectamente cómo hacerte daño”, le dice.

Aunque en un principio Begoña se niega, finalmente la enfermera acaba accediendo a su petición después de pedirle los negativos a Andrés ya que los guardaba él a buen recaudo.

Sin embargo, Gabriel no se fía del todo de Begoña y llama a un detective para que sigua los pasos de su mujer. Quiere cerciorarse de que Andrés se los entrega todos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Mejores momentos

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina, sin palabras… ¡Bianca llega por sorpresa a Toledo!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina, sin palabras… ¡Bianca llega por sorpresa a Toledo!

Capítulo 610 de Sueños de libertad; 23 de julio: Miguel sigue los consejos de Claudia y se reconcilia con su padre

Capítulo 610 de Sueños de libertad; 23 de julio: Miguel sigue los consejos de Claudia y se reconcilia con su padre

Tasio anuncia a su padre que se marcha de casa tras otra discusión entre ambos: “Lo más razonable es que no siga viviendo bajo su techo”

Tasio anuncia a su padre que se marcha de casa tras otra discusión entre ambos: “Lo más razonable es que no siga viviendo bajo su techo”

“Soy el peor enemigo que puedes tener”: Gabriel chantajea a Begoña para recuperar los negativos de sus fotos con María
Capítulo 610

“Soy el peor enemigo que puedes tener”: Gabriel chantajea a Begoña para recuperar los negativos de sus fotos con María

Andrés planta cara a la madre de Valentina: “No consiento que le hable mal a ninguna empleada”
Capítulo 610

Andrés planta cara a la madre de Valentina: “No consiento que le hable mal a ninguna empleada”

Marisol, rota de dolor, se enfrenta a Pablo tras su aborto: “Te odio"
Capítulo 610

Marisol, rota de dolor, se enfrenta a Pablo tras su aborto: “Te odio"

Pablo va a visitar a la joven tras enterarse de la pérdida del hijo que estaban esperando.

Esme
Capítulo 95

Esme se arrodilla ante una Şefika destrozada por la muerte de Aysen: "Pégame si quieres, pero salva a mi hija"

La madre de Aysen recibe a Gülgün, Esme e İfakat completamente destrozada por la muerte de su hija. Ni las súplicas de las tres mujeres consiguen hacerla cambiar de opinión.

“¡Nos mudamos!”: Los niños de Padre no hay más que uno, la serie, en tregua para boicotear los planes

“¡Nos mudamos!”: Los hijos de los Vicho, en tregua, para boicotear los planes de sus padres

El equipo de Ágata y Lola explica la importancia de Vigo en la serie: “Es una joya”

El equipo de Ágata y Lola explica la importancia de Vigo en la serie: “Es una joya”

<p>| <a href="https:www.google.com/preferences/source?q=antena3.com?|||EXTERNO"><strong>Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas</strong></a></p>

¿La mayor venganza de Demir? Quiere convertirse en el padre del hijo que Zerrin espera

Publicidad