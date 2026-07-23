Esme se arrodilla ante una Şefika destrozada por la muerte de Aysen: "Pégame si quieres, pero salva a mi hija"

Gülgün, Esme e İfakat han acudido a casa de Şefika con la esperanza de convencerla para que retire la denuncia contra Suna. Pero la madre de Aysen está destrozada y no quiere escuchar a nadie.

Nada más verlas aparecer, les ha dejado claro que no piensa perdonar a la familia Korhan. "No quiero que ninguna de ustedes se acerque a mí", les ha dicho llorando. Esme ha intentado hacerle entender que Suna jamás sería capaz de matar a nadie y le ha insistido en que la muerte de Aysen esconde algo más. Incluso le ha recordado que la joven estaba recuperándose en el hospital antes de empeorar de forma repentina.

Pero Şefika no ha querido escuchar ninguna explicación. Cada vez que mencionaban a Suna, su dolor aumentaba. "¡No pronuncies el nombre de esa asesina!", ha gritado.

Pese a las súplicas de Esme, que le ha pedido una y otra vez que retire la denuncia, Şefika se ha mantenido firme. "¡No la retiraré!", ha respondido antes de echarlas de su casa.

Sin embargo, Ifakat se ha negado a marcharse sin tener una dura conversación con la cocinera, hasta conseguir lo que quería: Sefika ha dicho que la gran señora fue quien le dijo que había sido Suna. Ahora, las cosas empiezan a tomar un nuevo rumbo.

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