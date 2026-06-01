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Capítulo 572

“Lo hago por nuestros hijos”: Pablo confirma a Nieves que no va a denunciarla ante las autoridades

El patriarca de los Salazar toma una determinante decisión.

“Lo hago por nuestros hijos”: Pablo confirma a Nieves que no la va a denunciar ante las autoridades

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Nieves y Pablo pasan por su peor momento como pareja. Tras descubrir la infidelidad por parte de Pablo que dejó a Nieves totalmente rota, ahora se suma que él ha descubierto que su mujer ayudó a morir al padre de Luz.

Pablo está muy decepcionado con Nieves porque es algo con lo que no está de acuerdo y que jamás hubiese pensado que su mujer podría ser capaz de hacer.

Sin embargo, él le asegura a Nieves que no va a denunciarla ante la policía. No está de acuerdo con lo que hizo, pero no dirá nada para evitar hacer más daño a sus hijos.

Le dice que actuarán como un matrimonio normal, aunque su relación esté más rota que nunca. Ahora es él quién se siente engañado y no puede perdonarla.

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