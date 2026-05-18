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¿Cuál es su trabajo?

Lucía Delgado, coordinadora de intimidad: “Asistimos a los actores para que todo parezca real en el sexo”

La coordinadora de intimidad de ¿A qué estás esperando? nos da las claves de su trabajo para que los actores graben las escenas de sexo. Descubre todo lo que nos ha contado.

Lucía Delgado, coordinadora de intimidad

Lucía Delgado, coordinadora de intimidad: “Asistimos a los actores para que todo parezca real en el sexo”

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Carmen Pardo
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Lucía Delgado es la coordinadora de intimidad de la serie basada en el libro de Megan Maxwell. La coordinadora nos ha explicado su papel en las escenas de sexo de los actores, “asistimos tanto a directores como a cámaras para que la secuencia quede realista sin que lo sea” ha confesado Delgado.

Eva Ugarte ha explicado como se cuida en la serie la estética y la comodidad, “hasta donde tú estas cómoda” ha asegurado la actriz. Por su parte, Francisco Ortiz ha contado la importancia de los coordinadores de intimidad, “facilitan el trabajo y nos dan elementos para que nos sintamos más seguros”.

La actriz que da vida a Carol ha afirmado que el papel de los coordinadores de intimidad da mucha relajación, “mentalmente te preparar, pero el cuerpo luego va respondiendo” ha dicho la actriz.

Sus escenas de sexo con Francisco Ortiz, el actor que da vida a Daryl ha confesado que se han divertido mucho haciendo esas escenas de sexo. El actor también ha valorado el trabajo del equipo, “han sido muy comprensivos”.

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