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Capítulo 86

“Un caballero nunca entra en la primera cita”: la inesperada reacción de Ferit a Seyran

Aunque la química entre ellos es innegable, el joven Korhan ha decidido que su reconciliación debe ser perfecta y sin prisas.

“Un caballero nunca entra en la primera cita”: la inesperada reacción de Ferit a Seyran

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Tras el beso más apasionado de sus vidas, la noche ha terminado con una sorpresa que Seyran no esperaba. Al llegar a la mansión, y con las emociones a flor de piel, la joven ha intentado dar un paso más en su reconciliación. Sin embargo, Ferit la ha dejado sin palabras con una respuesta cargada de galantería que demuestra cuánto ha cambiado.

Seyran, todavía emocionada por todo lo que había pasado frente al Bósforo, ha reconocido que su "primera cita" oficial ha sido mucho mejor de lo que imaginaba. "Merezco una segunda cita, entonces", le ha soltado Ferit. Pero cuando la tensión entre ambos ha subido de tono y Seyran le ha invitado a entrar en su habitación para intimar, Ferit ha decidido parar.

A pesar del deseo evidente, Ferit le ha recordado que esta noche es sagrada para él. "Un caballero nunca entra en la primera cita", le ha dicho con mucha calma antes de despedirse. Así, Ferit ha querido demostrarle a Seyran que esta vez va en serio y que quiere hacer las cosas bien, cuidando cada detalle de su nueva historia para que nada vuelva a romperse entre ellos.

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