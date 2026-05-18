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Capítulo 86

Orhan deja plantada a Betül para pasar la noche con Gülgün

El miedo ha vuelto a unir lo que el tiempo parecía haber separado. Después de que Gülgün sufriera un asalto en la calle, Orhan ha acudido al rescate de su exmujer.

Orhan deja plantada a Betül para pasar la noche con Gülgün

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Orhan ha plantado a Betül para pasar la noche protegiendo a la madre de sus hijos, demostrando que su vínculo sigue siendo mucho más fuerte de lo que ambos quieren admitir.

Gülgün ha intentado ocultar el incidente para no empañar la felicidad de Ferit tras su éxito profesional, pero Orhan no ha tardado en descubrir la verdad. "Cuando pasa algo así, ¿por qué no me llamas?", le ha recriminado. El robo del bolso no solo le ha dejado sin pertenencias, sino con el pánico de saber que el asaltante tiene su dirección. "Me daba miedo que volviera por la noche", ha confesado, sintiéndose más vulnerable que nunca en su propia casa.

Al ver el estado de nervios de Gülgün, Orhan ha tomado las riendas de la situación. Aunque ella ha intentado convencerlo de que se marchara para no preocupar a Betül, él se ha negado rotundamente a dejarla sola. "No voy a permitir que te pase nada", le ha asegurado.

Ante la insistencia de su actual pareja, Orhan ha dado el paso de quedarse a dormir en casa de su exesposa. ¿Reconciliación a la vista? Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan.

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