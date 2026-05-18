“Acabaré con todo tu linaje”: Cihan amenaza de muerte a sus enemigos para salvar la vida de Kaya

Fidan, desesperada por encontrar a su hija, se planta en territorio de los Albora con Sahin, el padre de Sedat y un ejército de hombres armados. Está convencida de que Kaya tiene a Zerrin escondida allí y no piensa irse sin ella. Los gritos y la violencia se apoderan de la casa en un cara a cara lleno de odio entre las dos familias.

El padre de Sedat pierde completamente los papeles. Siente que su honor está por los suelos y amenaza con destruir a los Albora. Asegura que, si encuentra a Kaya con Zerrin, le pegará un tiro allí.

Por su parte, Cihan deja claro que no están en la casa y hace una advertencia mayor. El jefe del clan no piensa permitir que nadie toque a su hermano y amenaza a Mahmud con acabar con todo su linaje si se atreve a cumplir su palabra. La guerra entre clanes ha estallado y ahora cualquier chispa puede hacer que la sangre corra por las tierras de los Albora.

Esta noche, capitulazo imperdible. La decisión de Kaya de secuestrar a Zerrin tendrá consecuencias irreversibles y podría cambiarlo todo en la familia Albora. A las 23 horas en Antena 3. Disponible en atresplayer.