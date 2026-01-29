Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia sospechará sobre los traumas de Valentina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

El nuevo proyecto de negocio de Damián no ha cuajado del todo entre sus hijos, ¿logrará volver a construir una empresa? ¿Le apoyarán?

La pelea entre Manuela y María ha dejado muy tocada a la sirvienta. Manuela dudará sobre si contarle lo sucedido a Digna o dejarlo pasar...

Begoña le confiesa a su marido que sabe de su lío con María. Luz, también se enterará y animará a Begoña a denunciarles por adulterio.

Salva mostrará interés por Claudia, pero su carácter seco no deja ver bien sus intenciones a la dependienta, ¿lograrán declararse?

Valentina tiene comportamientos extraños, lo que hace que las dependientas de la tienda de colonias tengan muchas dudas sobre ella... Claudia se dará cuenta de que esconde un secreto. ¿Qué será? ¿Logrará Valentina ganarse su confianza?

