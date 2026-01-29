Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia sospechará sobre los traumas de Valentina

La extremeña se dará cuenta de que la nueva dependienta desconfía de todo el mundo y le preguntará por su pasado. ¿Qué responderá?

Claudia

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

El nuevo proyecto de negocio de Damián no ha cuajado del todo entre sus hijos, ¿logrará volver a construir una empresa? ¿Le apoyarán?

La pelea entre Manuela y María ha dejado muy tocada a la sirvienta. Manuela dudará sobre si contarle lo sucedido a Digna o dejarlo pasar...

Begoña le confiesa a su marido que sabe de su lío con María. Luz, también se enterará y animará a Begoña a denunciarles por adulterio.

Salva mostrará interés por Claudia, pero su carácter seco no deja ver bien sus intenciones a la dependienta, ¿lograrán declararse?

Valentina tiene comportamientos extraños, lo que hace que las dependientas de la tienda de colonias tengan muchas dudas sobre ella... Claudia se dará cuenta de que esconde un secreto. ¿Qué será? ¿Logrará Valentina ganarse su confianza?

Adelántate al capitulazo en atresplayer.

Valentina

Capítulo 487 de Sueños de libertad; 29 de enero: Valentina se adapta a la colonia mientras Damián decide montar su negocio

Begoña

Begoña se niega a denunciar a Gabriel, para decepción de Andrés: "No quiero condicionar la vida de mis hijos"

Manuela
Capítulo 487

“¡Usted sola se ha buscado ser una marginada!”: Manuela le planta cara a María tras sus desplantes

Cloe
Capítulo 487

Marta le confiesa a Cloe que Digna sabe de su relación, y no le sienta bien: “Esto también es mi intimidad”

Marta
Capítulo 487

Marta le confirma a Digna su relación con Cloe, y le confiesa que están amenazadas por Gabriel

La de en medio de los De la Reina se ha desahogado con su tía, contándole cómo vive su relación clandestina con Cloe, bajo la amenaza de Gabriel.

Comienza el rodaje de Trazos ocultos, nueva serie para el prime time de Antena 3, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho
Serie exclusiva

Comienza el rodaje de Trazos ocultos, nueva serie para el prime time de Antena 3, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho

Trazos ocultos ha comenzado ya su rodaje, que se desarrollará íntegramente en la isla de Tenerife, y que se podrá ver en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3.

¿Quién es Marco H. Medina? Conoce al actor que interpreta al hijo mayor de los Salazar

¿Quién es Marco H. Medina? Conoce al actor que interpreta a Miguel, el hijo mayor de los Salazar en Sueños de libertad

Elena Rivera

Elena Rivera habla del lado más humano de Amanda en Perdiendo el juicio: "Ella misma es un aprendizaje continuo"

Müfit Kayacan interpreta a Ecmel Albora, el hombre dispuesto a traicionar a su propia familia

Müfit Kayacan interpreta a Ecmel Albora, el hombre dispuesto a traicionar a su propia familia

