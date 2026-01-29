Marta le confiesa a Cloe que Digna sabe de su relación, y no le sienta bien: “Esto también es mi intimidad”

Marta le ha confesado a Cloe que su tía Digna ya sabe de su relación. Se ha visto forzada a contárselo, ya que Digna hablaba muy mal de la francesa… ¡No sabía que Gabriel la tenía amenazada!

Cloe se ha alterado mucho cuando Marta se lo ha dicho. Lo cierto es que Digna no tiene ninguna simpatía hacia ella, y tiene miedo porque se haya vuelto a exponer su intimidad.

Ambas han tenido una pelea en la que Cloe le ha recordado a Marta que cuando habla de ella, habla de su intimidad también.

“Deberías controlarte en lo que cuentas”, le ha dicho la francesa muy enfadada.

¿En qué quedará todo esto?