Resumen

Capítulo 487 de Sueños de libertad; 29 de enero: Valentina se adapta a la colonia mientras Damián decide montar su negocio

La joven deja claro que tiene traumas del pasado… ¿Cuáles serán? Mientras Damián comunica a su familia que va a montar un nuevo negocio.

Valentina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Los Salazar continúan adaptándose a la vida en la colonia. Ambos hermanos llegan a un pacto para ayudarse, ¿funcionará?

Marta confiesa a su tía su romance con Cloe. Algo que no sienta muy bien a ninguna a la francesa y le echa en cara que haya expuesto su secreto. Su relación parece que pasa por una crisis...

Valentina ha empezado a trabajar en la tienda y no ha hecho muy buenas migas con Claudia. La joven le ha confesado a Cloe que le angustia dormir con desconocidos... ¿Es por el trauma de su pasado? ¿Se adaptará a la vida en Toledo?

En la casa de los De la Reina, Damián ha comunicado a su familia su nuevo proyecto: quiere montar un negocio de la industria química. ¿Le apoyará su familia? Mientras tanto, María tiene una fuerte discusión con Manuela.

¿Qué pasará en el próximo capítulo de Sueños de libertad?

