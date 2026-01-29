Antena3
Elena Rivera habla del lado más humano de Amanda en Perdiendo el juicio: "Ella misma es un aprendizaje continuo"

Entrevistamos a Elena Rivera, que nos habla del viaje emocional de Amanda, de los aprendizajes de su personaje y los momentos con los que el público se va a identificar.

Elena Rivera

Antes del estreno de Perdiendo el juicio en Antena 3, hablamos con Elena Rivera, protagonista de la nueva serie, para conocer mejor a Amanda Torres y el viaje emocional que marcará a su personaje desde el primer episodio.

Si pudiera darle un consejo a Amanda antes del juicio que lo cambia todo, la actriz lo tiene claro: “Le diría que disfrute más del aquí y el ahora y que no le dé tanta importancia al trabajo”.

Un mensaje que resume a la perfección el punto de partida de una mujer que ha construido toda su identidad alrededor de su profesión.

Sobre los momentos en los que el público se sentirá más identificado con Amanda, Elena Rivera destaca el aprendizaje constante que atraviesa su personaje: “Lo bonito de este proyecto es que ella misma es un aprendizaje continuo”.

Una evolución que se apoya, además, en relaciones inesperadas: “Le tiende la mano la persona que menos podía esperar y con eso va a empatizar mucho la gente”.

La actriz también se ha pronunciado sobre el triángulo amoroso que marcará parte de la trama. Amanda, explica, no lo vive como algo buscado, sino como algo que va surgiendo: “Se lo va encontrando”.

Con César, su pasado, reconoce que existe “una conexión especial que pensaba que estaba enterrada”, mientras que con Gabriel la relación se ha construido desde otro lugar: “Se trabajó que no fuese el cliché del flechazo y se fue creando una relación más sana y de amistad”.

Con una protagonista llena de matices, Perdiendo el juicio llega muy pronto a Antena 3 con una historia de aprendizaje, emociones y segundas oportunidades.

