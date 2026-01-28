Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, decidido a abrir un nuevo negocio

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián le contará a Andrés que está pensando abrir otro negocio en Toledo. ¿Será la nueva competencia de Perfumerías Brossard de la Reina?

Además, Gabriel le mandará señales contradictorias a María. Y a pesar de que hace no tanto que la rechazó, ahora le propondrá volver a pasar tiempo juntos, siempre que Begoña no se entere.

Y ella se mostrará muy pero que muy fría con él, ahora que ya sabe todo. Además, Andrés no ha aguantará más y le pedirá a Begoña no esperar… ¡e ir ya a la comisaría a denunciar!

Además, Marta defenderá a Cloe delante de Digna, quien ya sabe de su relación. Y la francesa se pondrá muy nerviosa al ver que su secreto está dejando de serlo.

Por último, María y Manuela se enfrentarán y surgirá una gran tensión entre ellas.

